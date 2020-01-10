CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşıyor.
Saat 16.30'da başlayan ve Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.
Maçı Beşiktaş resmi Youtube hesabından canlı izlemek için tıklayın...
BEŞİKTAŞ 1-2 ALTINORDU
Goller: 8' Lens, 12' Karius (kk), 24' Yasin Ozan, 36' Burak Yılmaz
Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...