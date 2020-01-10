CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu

Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Saat 16.30'da başlayan ve Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş , devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşıyor.

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