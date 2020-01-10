CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu - Son Dakika
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CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşıyor.

CANLI İZLE | Beşiktaş - Altınordu, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile karşılaşıyor.


Saat 16.30'da başlayan ve Gloria Sports Arena'da oynanan mücadeleyi Spor Arena'dan canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.


Maçı Beşiktaş resmi Youtube hesabından canlı izlemek için tıklayın...


BEŞİKTAŞ 1-2 ALTINORDU


Goller: 8' Lens, 12' Karius (kk), 24' Yasin Ozan, 36' Burak Yılmaz


Spor Arena editörleri Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa bültenini değerlendirdi...

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 05:18 
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