CANLI | Juventus - Cagliari - Son Dakika
Son Dakika Spor CANLI | Juventus - Cagliari - Son Dakika Spor

CANLI | Juventus - Cagliari

6 saat önce

İtalya Serie A 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari karşı karşıya geliyor.

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İtalya Serie A 18. hafta mücadelesinde temsilcimiz Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus ile Cagliari karşı karşıya geliyor.


Allianz Stadı'nda oynanan karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Piero Giacomelli düdük çalıyor. Giacomelli'nin yardımcılıklarını Stefano Liberti ile Matteo Bottegoni üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Manuel Volpi.


Saat 17.00'dan itibaren beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanacak mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla 3 boyutlu olarak anbean takip edebilirsiniz.


merih demiral, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:52 
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