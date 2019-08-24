Son Dakika Haberleri: Çanlı kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti
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Çanlı kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti

30 dakika önce

Çan'da bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto ettiler.

Çanlı kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti, System.String[]

Çan'da bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto ettiler.


Şehir meydanında toplanan bir grup kadın, üzerlerine siyah tişört giyip, boyunlarına astıkları dövizler ile Emine Bulut cinayetini protesto ettiler. "Ölümle yaşamak istemiyoruz. Kadına şiddete hayır" diyen kadınlara çevreden de destek geldi. Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirten grup, "10 yaşındaki bir kız çocuğunun yanında son sözleri 'Ben ölmek istemiyorum' diyen bir annenin çığlıkları her birimizi derinden üzmüştür. Savunmasız kadınların üzerinden bu kirli eller çekilmesi için bugün buradayız. Masum bir kadını katleden zanlının Türk adaleti karşısında en ağır ceza ile yargılanması temennimiz olacak" dediler. - ÇANAKKALE

Emine Bulut, Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 01:31 Kaynak: İHA
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