CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa

BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

Teknik direktör Samet Aybaba , Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa 'ya karşı...

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Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik