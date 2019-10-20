Son Dakika Haberleri: CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa
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CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa

54 dakika önce

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı...BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa, System.String[]

Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı...


BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...


Samet Aybaba, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:35 
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