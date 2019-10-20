CANLI | Kayserispor - Kasımpaşa
54 dakika önce
Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı...BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
Teknik direktör Samet Aybaba, Kayserispor ile ilk maçında Kasımpaşa'ya karşı...
BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!
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Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 10:35
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