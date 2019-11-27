CANLI | Lille - Ajax

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Lille forması giyen milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.
Karşılaşma öncesinde Ajax 10 puanla grupta liderlik koltuğunda otururken, galibiyeti bulunmayan Lille 1 puanla son sırada yer alıyor.
İlk 11'ler
Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djaló, Gabriel, Mandava; André, Soumaré; Ikoné, Yusuf Yazıcı, Bamba; Osimhen
Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Mazraoui; Labyad, Ziyech, Promes; Tadic