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CANLI | Lille - Ajax

6 saat önce

Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Lille forması giyen milli futbolcularımız Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik Ajax karşısında ilk 11'de sahaya çıktı.


Karşılaşma öncesinde Ajax 10 puanla grupta liderlik koltuğunda otururken, galibiyeti bulunmayan Lille 1 puanla son sırada yer alıyor.


İlk 11'ler


Lille: Maignan; Zeki Çelik, Djaló, Gabriel, Mandava; André, Soumaré; Ikoné, Yusuf Yazıcı, Bamba; Osimhen


Ajax: Onana; Dest, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Van de Beek, Mazraoui; Labyad, Ziyech, Promes; Tadic


Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Ajax, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:58 
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