Son Dakika Haberleri: “Canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz”

“Canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz”

1 saat önce

Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Sürdürülebilirlik/ Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Tarımı köylükten kurtarıp, sanayiye girdi oluşturan bir kesim haline getirmek gibi bir görevi yerine getiriyoruz.

“Canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz”, System.String[]
Uludağ Ekonomi Zirvesi'nin "Sürdürülebilirlik/ Amaçlı Şirketler" oturumunda konuşan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, "Tarımı köylükten kurtarıp, sanayiye girdi oluşturan bir kesim haline getirmek gibi bir görevi yerine getiriyoruz. Canlı makineler olan ineklerdir bizim velinimetimiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:58 

Sütaş, Ekonomi, Uludağ, Ekonomi
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