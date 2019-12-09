Son Dakika › Spor › CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart... - Son Dakika Spor
CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...
6 saat önce
Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.
Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.
İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı.
Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.
Karşılaşmayı canlı takip etmek için bu
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52
Kendisine el uzatan siyasetçinin elini sıkmadığı için dava edildi Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, fareye liyakat nişanı Çukur dizisine 2 yeni transfer birden! Yabancı oyuncu kadroya giriyor