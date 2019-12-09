CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...

Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.



İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı.



Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.



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