Son Dakika Haberleri: CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...
Son Dakika Spor CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart... - Son Dakika Spor

CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart...

6 saat önce

Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.

CANLI Michael Frey yine attı! Nürnberg - Stuttgart..., System.String[]

Sezon başında Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonu ile Bundesliga 2 ekibi Nürnberg'e kiraladığı Michael Frey, Almanya'da takımına gol katkısı vermeye devam ediyor.


İsviçreli forvet, Nürnberg'in Stuttgart ile oynadığı maçta takımını öne geçiren golü attı.


Frey, bu golle birlikte Nürnberg'deki 4. golüne ulaştı. 25 yaşındaki futbolcunun ayrıca 3 asisti bulunuyor.


Karşılaşmayı canlı takip etmek için bu

Michael Frey, Almanya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 11:52 
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