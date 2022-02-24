Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza - Son Dakika
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Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza

24.02.2022 12:26
Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza

Iğdır'da canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza kesildi.

Iğdır'da canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza kesildi.

Iğdır Tuzluca ilçesinde kaçak keklik avcılığı yapanlara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Hayvan Durum İzleme (HAYDİ), Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ile Tuzluca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, canlı mühre kullanarak keklik avladığını tespit eden ekipler, kaçak avcıların peşine düştü. Canlı mühre kullanarak keklik avlayan 3 kişi kısa sürede yakalandı. Kaçak avcılara, 2 bin 67 TL idari, 6 bin TL de tazminat olmak üzere toplam 8 bin 67 TL ceza verildi. - IĞDIR

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Türk Lirası, Hisarcık, Tuzluca, Iğdır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Canlı mühre ile keklik avlayan 3 kişiye 8 bin 67 TL ceza - Son Dakika


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