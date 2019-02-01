Son Dakika Haberleri: Canlı Mühre Olarak Kullanılan 22 Yaban Ördek Bulundu

Canlı Mühre Olarak Kullanılan 22 Yaban Ördek Bulundu

1 saat önce

Kırklareli'de canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördek bulundu.

Canlı Mühre Olarak Kullanılan 22 Yaban Ördek Bulundu, System.String[]
Kırklareli'de canlı mühre olarak kullanılan 22 yaban ördek bulundu.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce hafta boyu yapılan denetimler sırasında canlı mühre olarak kullanılan toplam 22 adet yaban ördeğine el konuldu. Şube Müdürlüğü tarafından müşahede altında tutulan ördekler tedavileri tamamlandığında doğal ortamlarına bırakılacak. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Kırklareli, 3. Sayfa
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