Çanlı muhtarlar Ankara'da - Son Dakika

Çanlı muhtarlar Ankara'da
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Çanakkale'nin Çan ilçesindeki muhtarlar, Ankara'da yapılacak olan AK Parti grup toplantısına katılmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret etmek için başken gitti.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:20 Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Çan ilçesindeki muhtarlar, Ankara'da yapılacak olan AK Parti grup toplantısına katılmak ve Türkiye Büyük Millet Meclisini (TBMM) ziyaret etmek için başken gitti. AK Parti Çan İlçe Başkanı, Çan İl Genel Meclisi üyesi Ömer Şahin ve İl Genel Meclis üyesi Murat Okan'ın da aralarında bulunduğu Çanlı muhtarlar, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile birlikte bir toplantı yapacak. - ÇANAKKALE
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