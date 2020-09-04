Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal' - Son Dakika

Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal'

Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal'İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 1 saat süre sınırlaması getirilen, canlı müzik ile pistin kullanımının yasaklandığı düğün salonlarında işletmeciler, dans ve oyun alanına masa sandalye yerleştirip 'pistimiz...

Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal', System.String[]

Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal'

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 1 saat süre sınırlaması getirilen, canlı müzik ile pistin kullanımının yasaklandığı düğün salonlarında işletmeciler, dans ve oyun alanına masa sandalye yerleştirip 'pistimiz kapalıdır' yazısı asarak önlemlerini sıkılaştırdı.

Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda işletmeciler düğün yapmayı planlayan gelin ve damat adaylarının rezervasyon iptaliyle karşı karşıya kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği düğün genelgesi ile koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanacak, salonlarda, sandalye ve koltuk düzeni fiziki mesafe koşullarına uygun, dans ve oyun pisti alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak. Genelgeye yönelik hazırlıklarını tamamlayan düğün salonu işletmecileri, oyun alanı olarak ayrılan piste masa ve sandalye yerleştirdi. Genelge sonrası canlı müzik, oyun ve dansın da kısıtlandığı salonlarda işletmeciler düğün yapmayı planlayanların rezervasyon iptaliyle karşı karşıya kaldı.

SOKAK DÜĞÜNLERİNİN CEREMESİ

Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular Sendikası Başkanı Barış Ay, genelge hakkında bilgilendirme yaptıkları üyelerinin salonlarında yeni kurallara göre düzenleme yaptıklarını söyledi. Koronavirüse yönelik gereken tüm tedbirleri işletmelerinde uyguladıklarını vurgulayan Ay, "Genelgeye göre tüm tedbirlerimizi aldık ve hazırız. Yeni genelgeden mağduruz. Denetimsiz, yetkisiz kişilerce yapılan sokak düğünlerinin ceremesini çekiyoruz. Yapılacak düğünlerde pistleri masalarla kapatacağız. Dans, oyun ve canlı müzik olmayacak. Her zamanki gibi fiziki mesafe kurallarına uygun masa sandalye düzenlemesine dikkat edeceğiz. Genelgeyi tüm üyelerimize gönderdik. Kurallara uyuyoruz ancak esnafımız çok mağdur oldu. Yoğun şekilde düğün iptali alıyoruz" dedi.

OYUN PİSTİNE MASA SANDALYE

Düğün salonu işletmecisi Kenan Gedük, genelge sonrası oyun pistine masa ve sandalye yerleştirdiğini, salonun belirli yerlerine 'pistimiz kapalıdır' yazısı asarak, müşterilerine bilgi vereceklerini söyledi. Gelin ve damat adaylarının genelge sonrası düğünlerini iptal kararı aldığını belirten Gedik, telefonla arayıp, düğünü erteleme ya da iptal etmek isteyenlere yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti. Tedbirler kapsamında salona gelenlerin termal kameradan geçerek içeri alındığını, dezenfektan kullanıldığını, sandalye ve masaların fiziki mesafeye uygun düzenlendiğini anlatan Gedük, "Yaptığımız bıçak sırtı iş. Tek kullanımlık ikramlık kullanıyorduk, yeni genelge ile kullanılmayacağı belirtildi" diye konuştu.

'YUMUŞATILMASINI İSTİYORUZ'

Düğün organizasyonu firması sahibi Mihrican Honamlı ise genelge sonrası çok sayıda düğünün iptal edildiğine dikkati çekti. Düğün sektöründe faaliyet gösteren herkesin ekonomik yönden olumsuz etkilendiğini anlatan Honamlı, "Bu sektörde çalışan binlerce kişi etkilendi. Fotoğrafçı, kuaför, garsonlar, kuyumcusu, beyaz eşyacısı etkilendi, gelin ile damadın hayal kırıklığı oluştu. İsteğimiz, son genelgenin biraz yumuşatılmasını talep ediyoruz" dedi.

MÜZİK YOKSA DÜĞÜN İPTAL

Kır düğün salonu işleten Gökhan Ay ise her türlü önlemleri aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bütün kurallara uyuyoruz. Sokakta yapılan düğünlerin ceremesini çekiyoruz. Biz oynamak isteyenlerin maskeli ve mesafeye dikkat ederek oynamasına izin veriyorduk. Şimdi müzik de olmayacak. Müzik olmayınca düğün sahipleri düğünlerini iptal ediyor. Bizler kurallara uyarak düğünlerin yapılmasını istiyoruz. Düğünlerin iptal olmasından dolayı çok mağdur olduk."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:14 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Canlı müzik, oyun ve dansın izin verilmeyeceği salonlarda düğünler 'iptal' - Son Dakika

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