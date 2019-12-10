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CANLI | Napoli - Genk

6 saat önce

San Paolo Stadyumunda TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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San Paolo Stadyumunda TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Grupta 6. maçlar öncesinde Napoli 10 puanlı lider Liverpool'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.


Grupta galibiyeti bulunmayan Genk ise 1 puanla son sırada yer alıyor.


İki takımın Belçika'da oynadığı karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.


İLK 11'LER


Napoli: Meret, Koulibaly, Manolas, Lorenzo, Rui, Allan, Ruiz, Callejon, Zielinski, Mertens, Milik


Genk: Vandevoordt, Lucumi, Dewaest, Norre, Maehle, Berge, Ito, Hrosovsky, Paintsil, Samatta, Onuachu


Liverpool, Napoli, Genk, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:33 
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