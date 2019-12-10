CANLI | Napoli - Genk

San Paolo Stadyumunda TSİ 20.55'te başlayan karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...
Grupta 6. maçlar öncesinde Napoli 10 puanlı lider Liverpool'un 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Grupta galibiyeti bulunmayan Genk ise 1 puanla son sırada yer alıyor.
İki takımın Belçika'da oynadığı karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.
İLK 11'LER
Napoli: Meret, Koulibaly, Manolas, Lorenzo, Rui, Allan, Ruiz, Callejon, Zielinski, Mertens, Milik
Genk: Vandevoordt, Lucumi, Dewaest, Norre, Maehle, Berge, Ito, Hrosovsky, Paintsil, Samatta, Onuachu