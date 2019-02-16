Canlı 'Reflektör'

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA - BAYRAMPAŞA TEM bağlantı yolunda aracının patlayan lastiğini değiştiren sürücünün yanındaki akrabası yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyardı.



Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında Bayrampaşa TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Aksaray istikametinde ilerleyen aracın lastiği patladı. Sürücü yedek lastiği takmak için aracını sağa çekip durdurdu. Bu sırada sürücünün yanında bulunan akrabası da herhangi bir kaza yaşanmaması için ilginç bir yönteme başvurdu. Sürücü patlayan lastiği değiştirirken, akrabası da yola reflektör koymak yerine başına taktığı ışıldakla arkadan gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı. Sağ şeritte gelen araçlara aldırmadan canını tehlikeye atan kişi, "Karadenizli taktiği, hem beyaz yanıyor hem de kırmızı yanıyor. Bu saatte beyaz daha dikkat çeker diye tercih ettim. Kendim Giresunluyum" dedi. Sürücü aracının yedek lastiğini değiştirdikten sonra akrabasıyla birlikte yola devam etti.

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