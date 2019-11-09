CANLI | Rizespor - Antalyaspor
7 saat önce
Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu maçtan istedikleri sonucu alacaklarını söylemişti...
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:05
Çaykur Rizespor evinde Antalyaspor'u yendi Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi