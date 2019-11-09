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CANLI | Rizespor - Antalyaspor

7 saat önce

Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

CANLI | Rizespor - Antalyaspor, System.String[]

Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor...

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,


Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, zorlu maçtan istedikleri sonucu alacaklarını söylemişti...

Yaşar Kemal, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:05 
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