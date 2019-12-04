CANLI | Şenol Güneş konuşuyor

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, soruları yanıtlıyor...



Güneş'in açıklamalarını canlı aktarıyoruz...



HERKESİN KATKISI BÜYÜK



"Sevgili Türk basın emekçileri, EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Milli Takım'ın maçının hangi gün olduğunu bilmiyorduk. İlgisiz, duyarsızdık ama şu anda bambaşka bir noktaya geldik ve burada herkesin çok büyük katkısı var. Milli ruh oluşmasında katkısı olan herkese çok teşekkür ederim."



ANADOLU'YA DÖNECEĞİZ



"Maçları yeniden oynamak için Anadolu'ya geri döneceğiz. İstanbul'daki taraftarlarımıza da çok teşekkür ederim. İnsan gol atmamaya sevinir mi? Biz sevindik. Stade de France'da yaşadıklarımızın bizim için önemi daha bir ayrıydı. Aldığımız sonucun yanında taraftarımızın eleştiri aldığı dönemlerde Avrupa'ya örnek oldu. 80 bin taraftar var ise yarısı bizimdi."



RAKİPLER HAKKINDA...



İtalya, İsviçre ve Galler rakiplerimiz oldu. İtalya ve İsviçre lider olarak gruptan çıktı. Tüm takımlarla başa baş oynayabileceğimizi ve başarılı olabileceğimizi biliyoruz. Biz futbolumuzu oynayacağız. Rakipleri tanımaya kalkarsak; İtalya, İsviçre ve Galler ortalama 25 yaş ortalamasıyla oynuyor. Petkovic ve Mancini'yi tanıyorsunuz. Açılış maçını İtalya ile oynamamız da büyük şans. Ülke tanıtımı için de çok önemli. Bakü'ye, sonra Roma'ya gidip kamp yerlerini seçeceğiz. 12 şehirde oynanıyor.



UZUN VADEDE 2022 DÜNYA KUPASI'NI DÜŞÜNÜYORUZ



"Mart ayında maçlarımız olacak. 4 maç planlıyoruz. Kampa da liglerin bitimiyle başlayacağız. Uzun vadede 2022 Dünya Kupası'nı düşündüğümüzü söyledim. Önce 2020 Avrupa Şampiyonası'nda ne yapacağımızı düşünüyoruz."



KAÇ PUAN İLE ÇIKARIZ?



Puan hesabı yapılmaz ama en kötü Galler ve İsviçre'yi yendiğimizde 6 puan ile çıkarız.