CANLI | Sivasspor - Konyaspor
7 saat önce
Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
Saat 17: 30'da başlayan mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor...
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,
Sivasspor zorlu maçın çalışmalarını yapılan bu son antrenman ile tamamlamıştı...
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:05
Sivasspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti ve Süper Lig'in yeni lideri oldu Mario Lemina: Önemli bir galibiyet aldık, böyle oynamaya devam edeceğiz Fatih Terim: Andone'nin durumu yarın MR'dan sonra belli olacak Galatasaray'da sakatlanan Andone oyuna devam edemedi