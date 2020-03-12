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Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?
6 saat önce
Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
İlk defa aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, mart ayında Türkiye'de de tespit edildi.
Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16
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