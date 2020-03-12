Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti? - Son Dakika Dünya

Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?

6 saat önce

Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?

Canlı Tablo | Hangi ülkede ne kadar koronavirüs vakası tespit edildi? Kaçı öldü, kaçı iyileşti?, System.String[]

İlk defa aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde görülen ve 3-4 ay gibi kısa bir sürede 120'den fazla ülkeye yayılan Covid-19 hastalığı, mart ayında Türkiye'de de tespit edildi.


Salgının önemine dikkat çekmek isteyen Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19'u pandemi olarak nitelendirdi. Peki dünya genelinde bugüne kadar kaç vaka teşhis edildi? Bunların kaçı ölümle sonuçlandı, kaçı iyileşti?

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Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Sağlık Örgütü, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 06:16 
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