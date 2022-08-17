Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

17.08.2022 21:00

Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi Orhangazi-İznik Karayolu Keramet Ilıca kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 bin adet canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi.

Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi

BURSA - Orhangazi- İznik Karayolu Keramet Ilıca kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 bin adet canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada kafesler içindeki tavuklardan çok sayıda da hayvanın telef olduğu belirlendi.

Kaza sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu, Keramet Ilıca kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bilecik'in Osmaneli ilçesinden yüklediği 5 bin adet canlı tavuğu Bandırma'ya götürmek için yola çıkan Bora Varyemez idaresindeki 10 ACH 262 plakalı tır Orhangazi-İznik karayolu Keramet Ilıca kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kafesler zeytinliğe saçıldı

Kaza nedeniyle tır kasasında yüklü olan canlı tavuklar kafesleri ile birlikte etrafa saçıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada etrafa saçılan kafes içindeki tavuklar olay yerine çağrılan bir başka tıra aktarıldı. Kaza nedeniyle soruşturma başlatılırken, kazada çok sayıda tavuğun da telef olduğu belirlendi.

YORUMLAR
500
Bursa'da kontrolden çıkın tır devrildi, kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü Bursa'da kontrolden çıkın tır devrildi, kafeslerdeki yüzlerce tavuk öldü Bursa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi Bursa'da canlı tavuk yüklü tır devrildi
Kaynak: İHA

Orhangazi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:20 Bu gece yarısından sonra geçerli olacak! Benzine 83 kuruş indirim, motorine ise 77 kuruş zam geldi
00:20 Cübbeli Ahmet Hoca'dan lüks otellerde spa yaptıran kadınlara tepki: Göbeği ile diz kapağı arasını dokunduramaz
00:10 Erzurum'da deprem! 3.7'lik sarsıntı vatandaşı korkuttu
00:00 Kosova-Sırbistan gerginliği NATO'yu harekete geçirdi! Gerilim büyürse müdahale edebilirler
23:23 Rusya'dan S-400 sevkiyatı iddiası ABD'yi korkuttu! Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye üstü kapalı yaptırım tehdidinde bulundu
23:03 Muharrem İnce ve Ümit Özdağ, merak edilen ittifak sorusunu cevapladı: Daha Türkiye seçim ortamına girmedi
22:49 Kaymakamlık tarafından iptal edilmişti! Mahkemeye taşınan Zeytinli Rock Festivali 22-25 Eylül arasında yapılacak
22:27 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'ini görenler tanımakta güçlük çekiyor! Estetikle bambaşka biri oldu
22:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü: Yeni büyükelçiyi en kısa zamanda atayacağız
22:02 Güldür Güldür Show'un başında bulunan Ali Sunal'ın sünnet düğününden çok özel görüntüleri! Babası ve Cüneyt Arkın da yanında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 03:11:21. #1.12#
SON DAKİKA: Canlı tavuk yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement