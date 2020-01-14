Canlı tıbbi sülükte 2020 yılı ihracat kotası 2 bin kilogram olarak belirlendi

Doğadan toplanacak canlı tıbbi sülükte bu yıla ilişkin ihracat kotası toplam 2 bin kilogram olarak tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2020 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğadan toplanan tıbbi sülüğün bu yıl için ihracat kota miktarı, gümrük tarife istatistik pozisyonlarına göre canlı olmak üzere toplamda 2 bin kilogram olarak belirlendi.

Tıbbi sülük ihraç etmek isteyenler, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne kota için başvuruda bulunacak. Yıllık ihracat kota miktarının firmalara dağıtımı, belirtilen kriterlere göre yapılarak "www.tarimorman.gov.tr/BSGM" adresinde ilan edilecek.