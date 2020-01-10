CANLI | Trabzonspor - Partizani - Son Dakika
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CANLI | Trabzonspor - Partizani

6 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşı karşıya geliyor.

CANLI | Trabzonspor - Partizani, System.String[]

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, devre arası hazırlık kampı kapsamında ikinci hazırlık maçında Arnavutluk ekibi FK Partizani ile karşı karşıya geliyor.


Maxx Royal Hotel'in stadında oynanan ve saat 15.30'da başlayan müsabakayı Spor Arena'dan canlı olarak anbean takip edebilirsiniz.


CANLI SKOR: TRABZONSPOR 0-0 FK PARTIZANI


TRABZONSPOR'UN 11'İ:  Erce, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, K. Ahmet, Sosa, A. Parmak, Ndiaye, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth


Trabzonspor - Partizan Tiran maçı hangi kanalda, saat kaçta?


Trabzonspor - FK Partizani Tiran maçı hangi kanalda yayınlanıyor? Trabzonsporlu taraftarlar, takımlarının kamp dönemindeki 2. ve son maçı öncesi bu sorunun yanıtını merak ediyor.


Trabzonspor - FK Partizani Tiran maçı saat 15.30'da başladı ve A Spor'dan naklen yayınlanıyor.


Bursaspor'la golsüz beraberlik


Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile golsüz berabere kaldı.


Süper Lig'in ikinci yarısına Teknik Direktör Hüseyin Cimşir yönetiminde Antalya Belek'te hazırlanan Trabzonspor ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni transfer Badou Ndiaye'nin ilk 11'de başladığı mücadeleye bordo mavili ekip Erce, Serkan, Hosseini, Ivanildo, Abdurrahim, Obi Mikel, Kerem, Ndiaye, Kamil, Fıratcan ve Ekuban 11'yle çıktı. Karşılaşmada gol sesi çıkmadı.


Trabzonspor'un kampından satırbaşları


2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.


A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor kafilesini ziyaret etti.


Kampta başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, teknik direktör Hüseyin Çimşir, U19 Koordinatörü Ali Kemal Denizci ve milli futbolcular ile bir araya gelen Şenol Güneş, ikinci devrede başarı dileklerini iletti.

Trabzonspor, Arnavutluk, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 03:33 
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