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CANLI | Trump, İsrail-Filistin sorununu çözmek için hazırladığı 'Yüzyılın Anlaşmasını' açıklıyor
6 saat önce
ABD Başkanı Donald Trump, Filistin-İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıklıyor. Söz konusu anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Filistin- İsrail meselesine "çözüm bulmak" iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşmasını" açıklıyor. Söz konusu anlaşma İsrail hükümeti tarafından memnuniyetler karşılanırken, Filistinli yetkililerin tepkisini çekti.
Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde bugün düzenlenen gösterilerde, ABD ile İsrail'in izlediği politikalara tepki gösteren eylemciler, "Yüzyılın Anlaşması'na hayır" sloganları attı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:16
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