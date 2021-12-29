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Canlı türleri yok oluyor: Dinozorlar sonrası en yüksek rakam - Son Dakika

Canlı türleri yok oluyor: Dinozorlar sonrası en yüksek rakam

29.12.2021 20:27
Canlı türleri yok oluyor: Dinozorlar sonrası en yüksek rakam

WWF, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlı türü sayısının 40 binle rekor seviyeye ulaştığını belirterek sıranın insanlara gelebileceği uyarısında bulundu.

WWF, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan canlı türü sayısının 40 binle rekor seviyeye ulaştığını belirterek sıranın insanlara gelebileceği uyarısında bulundu.Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), dünya çapında canlı türlerindeki yok oluşun, dinozorlar devri sonrasındaki en ciddi boyuta ulaştığı uyarısında bulundu. WWF'nin son açıkladığı rakamlara göre Uluslararası Kırmızı Liste'de yer alan tehlike altındaki 142 bin 500 hayvan ve bitki türünden 40 bini, soyunun tükenmesi tehdidiyle karşı karşıya. WWF, şimdiye kadar soyu tükenme tehlikesiyle karşılaşan tür sayısının hiç bu kadar yüksek olmadığını vurguladı.

Yaklaşık bir milyon canlı türünün soyunun önümüzdeki on yıllarda tükenebileceğine işaret eden WWF, "dünya çapında canlı türlerinin yok oluşundaki artışın felaket boyutlara ulaştığını" belirterek, "Dinozorlar devri sonundan bu yana canlı türlerindeki en büyük yok oluşla karşı karşıyayız" dedi.

En büyük tehdit altındaki türler

WWF raporuna göre 2021'de en büyük kayıplarla karşılaşan canlı türleri Afrika orman filleri, kutup ayıları, ağaç kurbağaları, turnalar ve balık türlerinden köpekbalığı, Mersin balığıgiller ve mezgitgiller oldu. Bu türlerin durumunun giderek kötüleşmeye devam ettiği kaydedildi.

Orta ve Batı Afrika'da yaşayan orman fillerinin sayısı son 31 yılda yüzde 86'dan fazla düşüş gösterdi. Afrika orman filleri bu yıl ilk kez resmi olarak soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan türler arasında yer almıştı. Bu yıldan itibaren köpekbalığı ve vatoz türlerinin üçte biri de aşırı avlanma nedeniyle tehdit altındaki türler arasında sınıflandırıldı.

Küresel ısınma sonucu buzulların erimesi nedeniyle tehdit altındaki kutup ayılarının da geleceği parlak görünmüyor. WWF, 2035 yılı yazında Kuzey Buz Denizindeki buzların ilk kez tamamen erimiş olabileceği tahminini dile getirerek bunun sonucunda kutup ayısı popülasyonlarının büyük bölümünün yüz yıl sonuna kadar yok olabileceğini kaydetti.

Çevre koruma önlemleri meyve veriyor

2021'in kazananları ise İber ve Avrasya vaşakları, sakallı akbaba ve toy kuşu oldu. İber vaşaklarının sayısı son 18 yılda bin 111 doğumla ona katlanırken sakallı akbabaların tüm Alpler bölgesindeki sayısı 50 doğumla 300'e yükseldi. Almanya'nın Brandenburg ve Saksonya-Anhalt eyaletlerindeki toy kuşlarının sayısı da 347'ye yükselerek 40 yılın en büyük sayısına ulaştı.

WWF Yönetim Kurulundan Eberhard Brandes "Canlı türlerinin korunmasında artık konu bir çevre sorununun giderilmesinden ibaret değil. Konu, biz insanların da bir gün Kırmızı Liste'ye girip kendi yaşam tarzımız nedeniyle kaybedenler arasında yer alıp almayacağımız" diye konuştu.

epd,dpa/ BK,ET

(c)

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Afrika, Bitki, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Canlı türleri yok oluyor: Dinozorlar sonrası en yüksek rakam - Son Dakika


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