CANLI | Valencia - Chelsea

Mestalla Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...



Bu karşılaşma öncesinde Ajax'ın 7 puan ile liderlik koltuğunda oturduğu H Grubu'nda Chelsea 7 puan ve averajla ikinci, Valencia ise 7 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.



İLK 11'LER



Valencia: Cillessen; Jaume Costa, Paulista, Garay, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Wass, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gomez



Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho, Kanté, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic



