Son Dakika Haberleri: CANLI | Valencia - Chelsea
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CANLI | Valencia - Chelsea

6 saat önce

Mestalla Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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Mestalla Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı Spor Arena'dan canlı olarak takip edebilirsiniz...


Bu karşılaşma öncesinde Ajax'ın 7 puan ile liderlik koltuğunda oturduğu H Grubu'nda Chelsea 7 puan ve averajla ikinci, Valencia ise 7 puan ve averajla 3. sırada yer alıyor.


İLK 11'LER


Valencia: Cillessen; Jaume Costa, Paulista, Garay, Gayà; Ferran Torres, Parejo, Wass, Carlos Soler; Rodrigo, Maxi Gomez


Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Zouma, Christensen, James; Jorginho, Kanté, Kovacic; Willian, Abraham, Pulisic


Valencia, Chelsea, Ajax, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 09:38 
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