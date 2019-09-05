Canlı yayın

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşılarında su baskını sebebiyle zarar gören esnafı, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak ziyaret ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşılarında su baskını sebebiyle zarar gören esnafı, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak ziyaret ediyor. Canlı yayındayız
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