Canlı yayın

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2 saat önce

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşılarında su baskını sebebiyle zarar gören esnafı, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak ziyaret ediyor.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Eminönü yeraltı çarşılarında su baskını sebebiyle zarar gören esnafı, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak ziyaret ediyor. Canlı yayındayız


İstanbul Valisi, su baskını, Eminönü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 12:55 Kaynak: DHA
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