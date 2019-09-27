Canlı yayın

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Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçiyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:43 Kaynak: DHA
Preveze Deniz zaferinin 481.yıldönümü nedeniyle savaş gemileri Boğaz'dan geçiyor. Gemiler, Beşiktaş Barbaros Anıtı önünde selamlama yapacak. Havadan canlı yayındayız
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