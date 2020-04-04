CANLI YAYIN - Son Dakika

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6 saat önce
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle İstanbul'a araç giriş-çıkışı gece yarısı itibariyle durduruldu. D-100 Tuzla mevkiinden HAVADAN canlı yayındayız.
İstanbul DHA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:57 Kaynak: DHA
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