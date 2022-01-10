Bursa'nın İnegöl ilçesinde sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan şüpheliler E.S. ve A.S, bir süre sonra uyuşturucu madde kullanmaya başladı.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İnegöl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında yakalanan E.S'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde, A.S'nin üzerinde ise uyuşturucu aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Canlı yayın açıp uyuşturucu kullanmışlardı! İki genç tutuklandı - Son Dakika