Canlı yayın aracından hırsızlık iddiası - Son Dakika

Gaziantep'te canlı yayın aracından hırsızlık yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde faaliyet gösteren bir medya kuruluşuna ait canlı yayın aracında meydana gelen hırsızlık olayının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şahısların kimliklerini belirledi.

Adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.