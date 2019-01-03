Canlı Yayın Duyurusu
1 saat önce
Beşiktaş'ın Antalya'ya ulaşmasını CANLI yayınlamaktayız.Fenerbahçe'nin ise Antalya'ya gelişini yarım saat sonra CANLI vermeyi planlamaktayız.
Beşiktaş
'ın Antalya
'ya ulaşmasını CANLI yayınlamaktayız. Fenerbahçe
'nin ise Antalya'ya gelişini yarım saat sonra CANLI vermeyi planlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:20 Kaynak: DHA
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