Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Beşiktaş'ın Antalya'ya ulaşmasını CANLI yayınlamaktayız.Fenerbahçe'nin ise Antalya'ya gelişini yarım saat sonra CANLI vermeyi planlamaktayız.

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Beşiktaş'ın Antalya'ya ulaşmasını CANLI yayınlamaktayız.

Fenerbahçe'nin ise Antalya'ya gelişini yarım saat sonra CANLI vermeyi planlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:20 Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalya, Spor
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