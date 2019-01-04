Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladğı Burak Yılmaz'ın da yer aldığı antrenmanı CANLI yayınlamaktayız.
Beşiktaş
'ın transfer görüşmelerine başladğı Burak Yılmaz
'ın da yer aldığı antrenmanı CANLI yayınlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:59 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ın Yeni Transferi Burak Yılmaz, İlk Antrenmana Çıktı
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