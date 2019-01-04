Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladğı Burak Yılmaz'ın da yer aldığı antrenmanı CANLI yayınlamaktayız.

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Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine başladğı Burak Yılmaz'ın da yer aldığı antrenmanı CANLI yayınlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 10:59 Kaynak: DHA

Beşiktaş, Burak Yılmaz, Spor
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