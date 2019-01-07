Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

2 saat önce

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri seminerinin kapanış ve kokart töreninden CANLI yayındayız.

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri seminerinin kapanış ve kokart töreninden CANLI yayındayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:47 Kaynak: DHA

Merkez Hakem Kurulu, Spor
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