Canlı Yayın Duyurusu

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2 saat önce
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri seminerinin kapanış ve kokart töreninden CANLI yayındayız.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen Süper Lig Hakemleri ve Süper Lig Yardımcı Hakemleri seminerinin kapanış ve kokart töreninden CANLI yayındayız
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 12:47 Kaynak: DHA
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