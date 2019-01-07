Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

33 dakika önce

Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin'in saat 14: 00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin'in saat 14: 00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:57 Kaynak: DHA

Spor
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