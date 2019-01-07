Canlı Yayın Duyurusu

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33 dakika önce
Beşiktaş'ın yeni transferi Isimat-Mirin'in saat 14: 00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
Beşiktaş
'ın yeni transferi Isimat-Mirin'in saat 14: 00'te düzenleyeceği basın toplantısını DHA
olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:57 Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı
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