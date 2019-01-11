Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

2 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in biraz sonra düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in biraz sonra düzenleyeceği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

DHA, Beşiktaş, Şenol Güneş, Spor
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