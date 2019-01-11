Canlı Yayın Duyurusu
2 saat önce
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:59 Kaynak: DHA
Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu'dan Beşiktaş Kampına Ziyaret
Oyuncu Deniz Çakır'ın Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: Burak Yılmaz'a Kefilim
FIFA, Manisaspor'un 6 Puanını Sildi