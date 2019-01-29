Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı
'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız İstanbul
DHA
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA
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