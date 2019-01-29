Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor.

Canlı Yayın Duyurusu, System.String[]
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Antartika Bilim Seferi, Atatürk Havalimanı'ndan hareketle başlıyor. Şu an canlı yayındayız

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 09:31 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü'nden Ayrılan Bakary Kone, Arsenal Tula'ya Transfer Oldu Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor

Yaş Çay İçin Fark Ödemesi 13 Kuruş Olarak Belirlendi 9 Bakanlık Harekete Geçti! Ulusal Beslenme Konseyi Kuruluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 10:34:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]