Canlı Yayın Duyurusu
6 dakika önce
Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın havalimanındaki görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Fenerbahçe için İstanbul'a gelen Sloven futbolcu Miha Zajc'ın havalimanındaki görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:06 Kaynak: DHA
Kostas Mitroglou, Sağlık Kontrolünden Geçti
Miha Zajc, Fenerbahçe İçin İstanbul'a Geldi
Tolgay Arslan, Fenerbahçe Formasını Giydi! İşte O Görüntü
Standard Liege Forması Giyen Christian Luyindama, Galatasaray İçin İstanbul'a Geliyor