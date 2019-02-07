Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in babası Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor.

Adana Asri Mezarlık Camii'nden DHA olarak CANLI yayındayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:03 Kaynak: DHA

Adana, Fatih Terim, Spor
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