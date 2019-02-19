Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

34 dakika önce

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.

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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor. DHA olarak CANLI yayındayız

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:29 Kaynak: DHA

DHA, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor
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