Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

20 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:34 Kaynak: DHA

DHA, Fatih Terim, Spor
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