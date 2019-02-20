Canlı Yayın Duyurusu

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20 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
ve sarı kırmızılı futbolcu Marcao'nun düzenlediği basın toplantısını DHA
olarak CANLI yayınlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 08:34 Kaynak: DHA
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