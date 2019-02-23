Canlı Yayın Duyurusu

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16 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek.
İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece
Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal
, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00 sıralarında başlaması beklenilen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.
İstanbul DHA
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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