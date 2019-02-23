Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

16 dakika önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, projelerini ve meclis üyesi adaylarını tanıtacağı basın toplantısı düzenleyecek. Saat 14.00 sıralarında başlaması beklenilen toplantıyı canlı olarak yayınlamayı planlamaktayız.

İstanbul DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

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