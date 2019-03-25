Son Dakika Haberleri: Canlı Yayın Duyurusu

Canlı Yayın Duyurusu

1 saat önce

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Moldova maçının ardından düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Moldova maçının ardından düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:25 Kaynak: DHA

DHA, Moldova, Şenol Güneş, Spor
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