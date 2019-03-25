Canlı Yayın Duyurusu

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1 saat önce
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Moldova maçının ardından düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş
'in Moldova
maçının ardından düzenlediği basın toplantısını DHA
olarak CANLI yayınlamaktayız.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:25 Kaynak: DHA
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