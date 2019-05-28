CANLI YAYIN DUYURUSU

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2 saat önce
A Milli Takım oyuncuları Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: DHA
A Milli Takım oyuncuları Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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