CANLI YAYIN DUYURUSU

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2 saat önce

A Milli Takım oyuncuları Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım oyuncuları Nazım Sangare ve Ömer Ali Şahiner'in düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:31 Kaynak: DHA
DHA, Ömer Ali Şahiner, Spor
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