CANLI YAYIN DUYURUSU

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11 dakika önce

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun'un düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun'un düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:01 Kaynak: DHA
Şenol Güneş, Cenk Tosun, Spor
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