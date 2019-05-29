CANLI YAYIN DUYURUSU

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11 dakika önce
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun'un düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 06:01 Kaynak: DHA
A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcu Cenk Tosun'un düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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