CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için saat 14.00'te düzenlenecek imza törenini DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman için saat 14.00'te düzenlenecek imza törenini DHA olarak CANLI yayınlamayı planlamaktayız


Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 01:57 Kaynak: DHA
DHA, Ünal Karaman, Ersun Yanal, Spor
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