CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Ozan Tufan, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:50 Kaynak: DHA
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