CANLI YAYIN DUYURUSU
1 saat önce
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:50 Kaynak: DHA
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a 277 milyonluk miras! Hasan Ali, Eljif Elmas'a veda etti! Takipçileri hemen yorum yazdı Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi Quaresma, Beşiktaş taraftarını ikiye böldü