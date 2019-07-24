CANLI YAYIN DUYURUSU

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Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:40 Kaynak: DHA
Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıların, Havalimanından görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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