CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı.

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Beşiktaş, ikinci dönem hazırlık kampı için Avusturya'nın Salzburg şehrine ulaştı. Siyah-beyazlıların, Havalimanından görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Avusturya, Salzburg, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:40 Kaynak: DHA
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