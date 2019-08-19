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1 saat önce

Gazişehir Gaziantep maçının ardından futbolcuların açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

CANLI YAYIN DUYURUSU, System.String[]
Gazişehir Gaziantep maçının ardından futbolcuların açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.


Gaziantep, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:40 Kaynak: DHA
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