CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce
Gazişehir Gaziantep maçının ardından futbolcuların açıklamalarını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:40 Kaynak: DHA
Gazişehir Gaziantep
maçının ardından futbolcuların açıklamalarını DHA
olarak CANLI yayınlamaktayız.
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