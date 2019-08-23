CANLI YAYIN DUYURUSU

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1 saat önce

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız


Galatasaray, DHA, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
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