CANLI YAYIN DUYURUSU

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Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Steven Nzonzi'nin basın mensuplarına yaptığı açıklamaları DHA olarak CANLI yayınlamaktayız
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