Canlı yayın duyurusu

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39 dakika önce
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Adil Rami'nin havalimanından görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 04:29 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Adil Rami'nin havalimanından görüntülerini DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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