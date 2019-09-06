Canlı yayın duyurusu

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A Mill Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Zeki Çelik'in Andorra maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 07:46 Kaynak: DHA
A Mill Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve futbolcu Zeki Çelik'in Andorra maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısını DHA olarak CANLI yayınlamaktayız.
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